Bangladesh: un agente e un manifestante morti in scontri a Dacca, ambasciata Usa condanna violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bnp chiede un esecutivo ad interim che porti il Paese alle prossime elezioni, previste per gennaio 2024. Il partito ha boicottato quelle del 2014 e perso nettamente quelle del 2018 alle quali si è presentato senza la sua presidente, l’ex premier Khaleda Zia, condannata pochi mesi prima a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere. Negli ultimi mesi il Bnp ha organizzato molte manifestazioni, chiedendo, oltre allo scioglimento del governo in carica, l’annullamento delle condanne giudiziarie a carico della sua leader e l’abrogazione delle leggi sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali. L’elenco delle richieste comprendeva anche istanze di natura economica: la revoca degli aumenti dei prezzi dei prezzi delle pubbliche utilità come l’elettricità, il gas e l’acqua, e la riduzione dei prezzi dei beni essenziali. Inoltre venivano poste altre questioni relative alla giustizia: l’individuazione delle vittime delle sparizioni forzate, la persecuzione dei responsabili delle esecuzioni extragiudiziali e l’applicazione del principio di indipendenza della funzione giudiziaria. Infine, si chiedeva l’istituzione di una commissione sulla corruzione nei settori bancario ed energetico. (segue) (Inn)