Bangladesh: un agente e un manifestante morti in scontri a Dacca, ambasciata Usa condanna violenza (3)

- A maggio il dipartimento di Stato Usa ha annunciato una politica di restrizione dei visti ai sensi della sezione 3C della legge sull’immigrazione (Immigration Act) per gli individui ritenuti responsabili di compromettere il processo elettorale in Bangladesh. Il ministero degli Esteri di Dacca ha replicato auspicando che tale politica “non venga applicata arbitrariamente in modo non obiettivo” e rivendicando che il Bangladesh è “una nazione democratica e politicamente stabile con esperienza nello svolgimento di una serie di elezioni a livello nazionale e locale”. Il governo bengalese ha assicurato che “adotterà le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi pratica illegale o interferenza da parte di qualsiasi individuo, gruppo o entità per compromettere lo svolgimento regolare e partecipativo delle elezioni”. (Inn)