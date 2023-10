Serbia-Kosovo: premier Brnabic, non abbiamo nulla a che fare con sparatoria a Banjska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha quindi ribadito che l'obiettivo di Belgrado è "l'attuazione di tutti gli accordi precedenti, vale a dire l'Accordo di Bruxelles e la creazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in conformità con l'accordo firmato nel 2015". Nel suo intervento Brnabic ha infine fatto riferimento all'affermazione della presidente kosovara Vjosa Osmani secondo cui "la Serbia vuole il territorio del Kosovo". "Sediamo qui nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu che riconosce l'integrità territoriale della Serbia e il Kosovo come sua parte integrante. Voi non siete un membro dell'Onu", ha detto Brnabic rivolgendosi alla presidente del Kosovo. (Seb)