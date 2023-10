Cultura: a Roma la mostra dei Cento Pittori di via Margutta, quest'anno dedicata al clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre oggi la 120ma edizione della mostra organizzata dall'associazione Cento Pittori Via Margutta e va avanti fino al primo novembre a Roma. L'esposizione quest'anno è dedicata a "Cambiamento climatico e transizione ecologica: risparmio energetico e innovazione" e riunisce artisti da ogni parte d’Italia e del mondo, in particolare da Olanda, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Sud-America, Perù. Il fine dell'esposizione, spiegano in una nota gli organizzatori, quest'anno è promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico, che verrà a vedere le opere degli artisti verso comportamenti più responsabili verso l'ambiente e il clima. La mostra vedrà impegnati gli artisti a sviluppare opere sulla sostenibilità ambientale, in rapporto al cambiamento climatico in atto e alla necessità di conservare l’habitat con l’insieme delle condizioni ambientali e le condizioni generali dell’insediamento urbano in cui l’uomo vive, con il complesso delle strutture, naturali e artificiali, che lo caratterizzano. (segue) (Com)