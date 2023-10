Cultura: a Roma la mostra dei Cento Pittori di via Margutta, quest'anno dedicata al clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra d’arte si svolgerà nello splendido scenario di via Margutta, la strada romana di rifermento per molti artist internazionali, e prevede la partecipazione di cento pittori e scultori appartenenti all’associazione. "L’obiettivo della mostra - spiega il presidente dell'associazione Cento Pittori Via Margutta, l'architetto Luigi Salvatori - è quello di sensibilizzare la cittadinanza attraverso la rappresentazione pittorica di aspetti riguardanti la sostenibilità ambientale, nell'accezione della responsabilità che abbiamo nel salvaguardare il nostro habitat per renderlo disponibile alle future generazioni. Sono quattro gli elementi essenziali della vita: l'aria che respiriamo, l'acqua che è sorgente di vita, la terra che coltiviamo e sulla quale costruiamo, il fuoco come energia che ci riscalda". (segue) (Com)