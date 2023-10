Germania: manifestanti a Berlino chiedono “pace in Medio Oriente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 150 persone si sono radunate alla stazione centrale di Berlino, in Germania, sotto lo slogan della “pace in Medio Oriente”. Lo riporta il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. I manifestanti, sventolando alcune bandiere palestinesi, hanno intonato cori criticando il governo federale per il sostegno a Israele e chiedendo la fine degli attacchi israeliani contro obiettivi civili nella Striscia di Gaza. Intanto ad Amburgo è stata prorogata oggi fino a mercoledì l’ordinanza che prevede il divieto di organizzare manifestazioni filo-palestinesi senza l’autorizzazione delle autorità.(Geb)