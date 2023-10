Spagna: Abascal (Vox), Sanchez maschera sua corruzione invocando interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, "maschera la sua corruzione invocando l'interesse della Spagna" per concedere l'amnistia a "politici golpisti in cambio di voti per restare al potere". Lo ha affermato il leader del partito sovranista Vox, Santiago Abascal, in un messaggio su X, ricordando la manifestazione indetta domani a Madrid dalla Fondazione per la difesa della nazione spagnola (Denaes) contro la legge di amnistia e a sostegno "dell'unità nazionale e della Costituzione". (Spm)