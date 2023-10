Nepal: ministro Esteri Saud in partenza per visita ufficiale negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, partirà domani, 29 ottobre, per una visita ufficiale negli Stati Uniti. Lo annuncia un comunicato del suo ministero. A Washington Saud avrà un incontro col segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in programma il 30 ottobre. Inoltre, incontrerà l’amministratrice dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, e l’amministratrice delegata dell’agenzia indipendente per la cooperazione allo sviluppo Millennium Challenge Corporation (Mcc), Alice Patterson Albright. L’agenda comprende anche un colloquio col deputato Mike Carey, co-presidente del gruppo parlamentare del Congresso sul Nepal. Saud terrà anche una conferenza all’Istituto di pace degli Stati Uniti (Usip) e incontrerà rappresentanti della comunità imprenditoriale nepalese-americana. Il ministro sarà accompagnato da una delegazione di funzionari e dai presidenti della Federazione delle camere del commercio e dell’industria nepalesi (Fncci) e della Camera di commercio americana in Nepal. Il rientro a Katmandu è previsto per il 5 novembre.(Inn)