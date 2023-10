Sindacati: Cgil e Uil Lazio, anche a Roma sciopero generale il 17 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciopero generale venerdì 17 novembre anche a Roma e nel Lazio. I sindacati Cgil e Uil "hanno deciso di dar vita a un percorso comune di mobilitazione per cambiare una legge di bilancio sbagliata e chiedere al governo e alle istituzioni territoriali di assumere i provvedimenti necessari per ridurre le disuguaglianze e rilanciare la crescita", spiegano in una nota i segretari della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, e della Uil del Lazio, Alberto Civica. "Le giornate saranno suddivise per settore e per regione, all'interno del calendario nazionale di mobilitazioni e scioperi stilato dalle due organizzazioni sindacali. Il 17 novembre sarà la volta in cui nel Lazio incroceranno le braccia per 24 ore i lavoratori dei settori pubblici e privati". (Com)