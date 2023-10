Roma: in corteo per la Palestina anche Luigi de Magistris e Alessandro Di Battista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le migliaia di manifestanti che stanno sfilando a Roma a sostegno delle ragioni dei palestinesi, nell'ambito della guerra in Medio Oriente, ci sono anche l’ex sindaco di Napoli e capo politico di Unione popolare, Luigi de Magistris, e Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 stelle. Lo hanno riferito i manifestanti dagli altoparlanti che diffondono slogan e musica dal camioncino rosso in testa al corteo. La testa del corteo, con la manifestazione partita poco dopo le 15 da Porta San Paolo, sta sfilando in questo momento su via di San Gregorio. (Rer)