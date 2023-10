Vietnam-Paesi Bassi: premier olandese Rutte atteso il primo novembre in visita ad Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, sarà in visita ufficiale in Vietnam il primo e il 2 novembre, su invito dell’omologo Pham Minh Chinh. Lo annuncia il portale del governo vietnamita. I due Stati, che hanno relazioni diplomatiche dal 1973, hanno istituito un partenariato strategico per l’adattamento al cambiamento climatico e la gestione dell’acqua nel 2010, un partenariato strategico per l’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare nel 2014 e un partenariato strategico onnicomprensivo nel 2019. Secondo i dati di Hanoi, l’anno scorso l’interscambio commerciale ha raggiunto 11,1 miliardi di dollari, con un aumento del 32,6 per cento rispetto al 2021. I Paesi Bassi sono all’ottavo posto tra gli investitori stranieri e al primo tra quelli dell’Unione europea, con 13,89 miliardi di dollari investiti in 421 progetti.(Fim)