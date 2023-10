Ucraina: intelligence britannica, perdite russe ad Avdiivka probabilmente le più alte del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite subite dalla Russia nel corso dell’offensiva lanciata in direzione di Avdiivka, nella regione di Donetsk, sono probabilmente le più alte del 2023. È quanto riferisce l’intelligence britannica in un aggiornamento pubblicato su X dal ministero della Difesa del Regno Unito. L’offensiva russa verso Avdiivka è iniziata a metà ottobre e nell’ultima settimana si sono verificati “pesanti combattimenti”. “I soldati russi non stanno riuscendo a effettuare azioni efficaci a livello operativo”, ha sottolineato l’intelligence britannica, che in precedenza aveva reso noto che da quando sono iniziati gli assalti in questa zona le perdite russe “sono aumentate del 90 per cento”. (Rel)