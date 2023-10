Roma: assessora Ambiente presenta tre progetti di associazioni per tutela animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre progetti sono stati selezionati dal Dipartimento tutela ambientale di Roma tra quelli presentati dalle associazioni animaliste romane, finalizzati alla promozione di campagne e manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione alla tutela e al benessere degli animali. È quanto è stato presentato oggi- riferisce il Campidoglio in una nota - a Villa Bonelli dall'assessora all'Ambiente di Roma , Sabrina Alfonsi, in occasione della distribuzione da parte della Lav dei quaderni informativi sugli animali da compagnia redatti nell'ambito del progetto, uno dei tre selezionati, intitolato "Tracce d'amore. Buone prassi per una convivenza serena in famiglia tra umani e altri animali nella Capitale". (segue) (Rer)