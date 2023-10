Roma: assessora Ambiente presenta tre progetti di associazioni per tutela animali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, a essere selezionato dal Dipartimento tutela ambientale del Comune è stato il progetto dell'associazione Oipa, una proposta strutturata su diverse azioni tra cui momenti formativi per un'adozione consapevole rivolti a scuole e a cittadini, giornate di informazione sull'importanza delle sterilizzazioni e dell'applicazione dei microchip a cani e gatti, con il supporto di comportamentalisti ed etologi, corsi sugli animali selvatici, in collaborazione con l'Associazione recupero fauna, e incontri nei centri sociali per anziani. "Sono davvero felice - ha commentato l'assessora Alfonsi - di poter presentare i risultati di questo bando, a cui come Amministrazione teniamo particolarmente. La qualità di tutte le proposte presentate, e in particolare di quelle selezionate dal Dipartimento, ci fanno ben sperare per il conseguimento dell'obiettivo che ci siamo posti di diffondere sempre di più, anche con il prezioso supporto delle associazioni, la cultura della tutela e del benessere dei nostri amici animali". (segue) (Rer)