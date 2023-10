Vietnam-Cina: ministro Difesa Phan Van Giang partecipa a forum di Xiangshan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa nazionale del Vietnam, Phan Van Giang, è a Pechino, in Cina, per partecipare alla decima edizione del forum di Xiangshan sulla sicurezza, in programma dal 29 al 31 ottobre. Lo riferisce il quotidiano “Viet Nam News”, edito dall’agenzia governativa “Vna”. Il forum, promosso dal 2006 dall'Associazione cinese delle scienze militari (Cams) come piattaforma di dialogo sulla sicurezza nella regione Asia-Pacifico e organizzato dal 2015 col Centro cinese di studi strategici internazionali (Ciiss), è intitolato quest’anno “Sicurezza comune, pace duratura”. (segue) (Fim)