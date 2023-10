Vietnam-Cina: ministro Difesa Phan Van Giang partecipa a forum di Xiangshan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata dei lavori si aprirà con un seminario dedicato all’arte della guerra del generale e stratega cinese Sun Tzu, per poi proseguire con un seminario accademico e un dialogo tra esperti. Il 30 ottobre si svolgerà la cerimonia d’apertura, seguita da due sessioni plenarie: "Responsabilità dei principali Paesi e cooperazione in materia di sicurezza globale" e "Ruolo dei Paesi in via di sviluppo nella sicurezza globale". Sono previste anche otto sessioni speciali, dedicate alla sicurezza nell’Asia nord-orientale; all’architettura di cooperazione regionale incentrata sull’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean); alla nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente; alla “riconfigurazione della pace in Europa”. Seguiranno altre sessioni incentrate sulla prevenzione e la gestione delle crisi marittime; i rischi posti dalle armi atomiche; la sicurezza legata all’intelligenza artificiale e l’assistenza umanitaria ai Paesi colpiti dai disastri. I lavori del 31 ottobre, invece, si apriranno con l’intervento di rappresentanti del ministero degli Esteri cinese, per poi proseguire con le ultime due sessioni plenarie – "Architettura di sicurezza dell'Asia-Pacifico: presente e futuro", “Sicurezza e sviluppo regionale: percorsi e obiettivi" – e la cerimonia di chiusura. (Fim)