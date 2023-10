Roma: prosegue il corteo per la Palestina, migliaia di manifestanti arrivati a via Labicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stop a tutte le guerre nel mondo”, “No justice, no peace”, “Lunga vita alla rivoluzione palestinese, lunga vita alla resistenza”, “Cessate il fuoco”: sono gli slogan gridati dalla folla ed esposti su alcuni dei cartelli che migliaia di manifestanti innalzano mentre sfilano per le vie del centro della Capitale, in segno di sostegno alle ragioni palestinesi, nell'ambito della guerra in Medio Oriente. La striscia di Gaza “è stata isolata e dallo scorso 7 ottobre sono stati ammazzati quasi 8.000 palestinesi, 20.000 sono rimasti feriti dai bombardamenti e oltre 1.500 sono stati arrestati. Gaza è una prigione a cielo aperto e un campo di concentramento sotto assedio”, ha detto una manifestante al microfono. Tra fumogeni bianchi, bandiere della Palestina e cori contro Israele, le migliaia di manifestanti stanno sfilando in questo momento su via Labicana. (Rer)