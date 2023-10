Francia: ministro Interno chiede rafforzamento misure sicurezza per il 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha incaricato le prefetture del Paese di rafforzare le misure di sicurezza per il 31 ottobre, giorno di Halloween, in quanto la minaccia terroristica “è al massimo livello”. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”. Il ministro francese ha inoltre esortato le autorità a monitorare attentamente le piattaforme social, in quanto potrebbero essere organizzati raduni potenzialmente pericolosi.(Frp)