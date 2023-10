Medio Oriente: Erdogan, Israele è una pedina che verrà sacrificata al momento opportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti sanno che Israele è una "pedina nella regione che verrà sacrificata al momento opportuno". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando al "Grande raduno della Palestina" a Istanbul, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa turca "Anadolu". Erdogan ha affermato che il mondo occidentale ha mobilitato i suoi politici e i suoi media per legittimare il massacro degli innocenti della Striscia di Gaza, aggiungendo che "Israele sta commettendo crimini di guerra" ed è un Paese "occupante". "L'Occidente è in debito con voi, ma la Turchia non lo è", ha detto il leader turco facendo riferimento agli israeliani. "Coloro che versano lacrime di coccodrillo per i civili uccisi nella guerra tra Ucraina e Russia stanno guardando in silenzio la morte di migliaia di bambini innocenti a Gaza", ha detto Erdogan, sottolineando: "Certo, ogni paese ha il diritto di difendersi, ma dov'è la giustizia? Non c'è difesa, ma un massacro aperto e feroce in corso a Gaza". Il presidente turco ha inoltre spiegato che la Turchia presenterà al mondo Israele come un "criminale di guerra". (Tua)