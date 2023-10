Medio Oriente: Guterres esprime ringrazia Qatar per suo ruolo di mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso "piena gratitudine, apprezzamento e sostegno" per "le instancabili iniziative di mediazione del Qatar, in particolare per il rilascio degli ostaggi" tenuti nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito Guterres su X (ex Twitter), che si è recato oggi a Doha, capitale qatariota, dove ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. (Res)