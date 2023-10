Ucraina: Zelensky, quasi 70 attori globali hanno aderito al processo per la Formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 70 attori globali hanno aderito al processo per la Formula di pace dell’Ucraina. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su X, spiegando di essere intervenuto all’incontro dei consiglieri per la politica estera e la sicurezza nazionale organizzato a Malta, che ha riunito 66 Paesi in tutto il mondo. “L’aspirazione alla pace è sancita dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite. Ma la Carta funziona? Qui in Ucraina, in Medio Oriente e nei Paesi africani la risposta a questa domanda è il pianto delle madri che seppelliscono i loro figli uccisi nelle guerre, così come la disperazione dei bambini resi orfani. Possiamo e dobbiamo dare una risposta diversa”, ha detto Zelensky. (segue) (Kiu)