Cultura: Gualtieri a chiusura Festa Cinema Roma "successo straordinario, 90 mila presenze"

22 luglio 2021

- La Festa del Cinema di Roma quest'anno ha registrato oltre 90 mila presenze e quindi "un grande successo". In occasione della chiusura di stasera, con la proiezione in anteprima della quarta stagione di Mare Fuori, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando all'Auditorium Parco della Musica, ha spiegato: "La Festa quest'anno è stato un grande successo, con una partecipazione superiore non soltanto allo scorso anno ma anche al periodo antecedente al Covid - ha detto -. Arriveremo sopra le 90 mila presenze. Tanti biglietti, tanta quantità ma anche tanta qualità grazie a una selezione che sta avendo riscontri straordinari al botteghino". Per Gualtieri quello di Roma "è un festival che sta dentro la realtà, di cui parla tutta la città e che ha parlato a tutta la città. Siamo soddisfatti della strategia di rilancio della Festa che fa parte della strategia di rendere Roma capitale del Cinema. Quest'anno abbiamo avuto anche la sfida dello sciopero di Hollywood, ma nonostante questo la Festa è riuscita ed è stata occasione di dibattito sui temi cruciali che sono al centro di questo sciopero: l'uso delle intelligenze artificiali nel cinema, il ruolo della creatività in futuro", ha concluso Gualtieri. (Rer)