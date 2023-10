Medio Oriente: Arabia Saudita condanna operazione di terra Israele a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita condanna qualsiasi operazione di terra da parte dell'esercito israeliano che possa mettere a rischio la vita dei civili palestinesi. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri saudita in un comunicato. Riad ha anche messo in guardia sul pericolo di continuare a compiere "queste palesi e ingiustificate violazioni del diritto internazionale" contro il popolo palestinese, aggiungendo che tali pratiche potrebbero avere "pericolose ripercussioni" sulla stabilità e la sicurezza della regione. Il Regno ha inoltre invitato la comunità internazionale ad adempiere alle proprie responsabilità per "porre immediatamente fine a questa operazione militare" e per consentire alle organizzazioni umanitarie di fornire aiuti urgenti e necessari ai civili nella Striscia di Gaza. Inoltre, il ministro saudita degli Esteri, Faisal bin Farhan, ha avuto oggi colloqui telefonici con gli omologhi di Giordania, Marocco ed Egitto, durante cui hanno discusso della necessità di fermare l'escalation militare. (Res)