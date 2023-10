Onu: Guterres in partenza per visite in Nepal e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è in partenza per il Nepal per una visita ufficiale su invito del governo nepalese, che attualmente presiede l’Ufficio di coordinamento globale dei Paesi meno sviluppati. Lo annuncia un comunicato dell’Onu, precisando che si tratta del primo viaggio in preparazione della Cop28, la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre. In Nepal Guterres incontrerà il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, il presidente della Repubblica, Ram Chandra Poudel, e altri dignitari e parlerà alle camere del parlamento riunite in seduta congiunta. Guterres si recherà quindi a Londra, nel Regno Unito, per partecipare a un evento sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale (AI Safety Summit) e incontrare il primo ministro britannico, Rishi Sunak. Il ritorno a New York è previsto per il 2 novembre. (Was)