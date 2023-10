Medio Oriente: ministero Esteri Egitto, rigide misure Israele impediscono consegna aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rigide misure di Israele ostacolano la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri dell'Egitto, Ahmed Abu Zeid, su X (ex Twitter). "L’Egitto non ha risparmiato e non risparmierà alcuno sforzo per fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza", ha detto il portavoce, sottolineando che "è impensabile che i camion vengano nuovamente ispezionati al valico israeliano Nitzana e per ogni camion di percorrere altri 100 km prima di entrare" nell'enclave attraverso il valico di Rafah. (Cae)