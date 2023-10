Roma: tra fumogeni verdi e bandiere palestinesi si prepara a partire il corteo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione dei Giovani palestinesi regge un altro striscione su cui si legge: “Generazione dopo generazione. Fino alla liberazione”. Su alcuni cartelli le scritte recitano: “Free Gaza”, “Palestina libera”, “Non c’è pace senza giustizia”, “Usa e Nato controllano la nostra visione della realtà” e “Gaza: è genocidio. Ignorarlo è disumano”. Sulla strada, delimitata da un nastro giallo, sono disposti blindati e uomini delle forze dell’ordine. In questo momento i manifestanti sono fermi in viale della Piramide Cestia in attesa degli ultimi gruppi in arrivo dal sud Italia. (Rer)