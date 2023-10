Italia-Usa: Nordio da lunedì in visita in Stati Uniti e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Carlo Nordio da lunedì inizierà una missione in Stati Uniti e Canada. Lunedì 30 ottobre il Guardasigilli incontrerà a Washington al Department of Justice l’Attorney general, Merrick Garland. Ad Ottawa, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre Nordio ha in agenda incontri di lavoro con il suo omologo, Arif Virani, ministro della Giustizia e Attorney general, e poi con il presidente della Corte costituzionale, Richard Wagner. Previsti anche colloqui con parlamentari canadesi di origine italiana. Ultima tappa della missione a New York City: venerdì 3 novembre, è previsto un confronto tra il Guardasigilli e la presidente della New York City Bar Association, Susan Kohlmann, sul tema del processo accusatorio. Nello stesso giorno, al consolato generale il Guardasigilli terrà una lectio magistralis dal titolo “Contrasting anti-Semitism and racism in Italian justice”. Seguirà, sempre al consolato generale, un punto stampa conclusivo della missione.(Rin)