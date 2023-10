Tim: fonti, Merlyn & Partners fondo per migliorare le aziende, non è speculativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi attivisti "investono in aziende la cui governance non è ritenuta in grado di raggiungere il loro pieno potenziale, al fine di aiutarle a massimizzare il valore delle loro azioni e degli asset sottostanti". Lo confermano fonti vicine all'operazione di Merlyn & Partners, il fondo di investimento che ieri ha presentato una proposta alternativa a quella della cessione della rete Tim a Kkr. "Il loro modus operandi consiste nel prendere azioni in una società e poi far eleggere degli alleati nel consiglio di amministrazione della società in cui hanno investito - continuano le fonti -. A differenza dei fondi speculativi tradizionali, i fondi attivisti tendono ad avere strategie a medio-lungo termine". I fondi attivisti "cercano sempre di fare proposte per migliorare le aziende in cui investono, sotto tutti i punti di vista e spesso sono l’avamposto del rispetto di politiche ESG responsabili verso le persone e l’ambiente e tutti gli stakeholders". Merlyn & Partners "non è un fondo attivista ma è un fondo che fa anche attivismo rispetto ad azienda quotate, non ben gestite e da valorizzare. Il senso dell’attivismo è legato alla massima difesa dei valori del mercato e degli interessi di tutti gli azionisti, perché compra azioni, nella massima trasparenza e si propone al mercato in maniera aperta e trasparente, inclusiva. Chi fa attivismo è campione di democrazia del mercato, poiché mette a rischio i propri soldi per fare in modo che ogni azione conti e si possa esprimere nell’assemblea, che è il luogo dove risiede la sovranità di un’azienda. Dunque gli attivisti non sono speculatori, tanto meno lo è Merlyn che non fa un investimento speculativo, ma di medio-lungo periodo per spronare l’attuale e i futuri cda a creare valore per tutti gli stakeholders. Se è vero che l’operato dei fondi attivisti, come quello di tutti i soggetti di mercato, deve essere soggetto a regolamentazioni, è altrettanto importante la presenza nel mercato di investitori che contrastino l’opacità della governance" sottolineano le fonti. Infine, nel mondo anglosassone in particolare, dove sono molto diffusi, i fondi attivisti "non sono anti-sistema ma al contrario propongono al mercato visioni in modo aperto, ad esempio in relazione a tematiche quali le eccessive remunerazioni del top manager, la composizione dei membri del board, i comportamenti dei board disallineati rispetto agli azionisti e all’assemblea eccetera. Sono un esempio di virtù nel funzionamento del mercato delle società quotate. Una strategia orientata infatti solo agli orizzonti di breve termine, o che comunque sottragga sovranità agli azionisti rischia di impoverire e danneggiare le aziende e i loro azionisti stabili" concludono. (Com)