Mediobanca: fonti Delfin, oggi si apre nuovo capitolo, Cda conterà su alti profili indipendenti

- Con la nomina dei due consiglieri proposti da Delfn e del Presidente del collegio sindacale, "oggi si apre un nuovo capitolo nella storia della governance di Mediobanca. Il Consiglio di Amministrazione potrà contare sul pieno sostegno di risorse di alto profilo, per la prima volta indipendenti, e in grado di offrire il proprio contributo al rinnovamento della banca, supportandola nella realizzazione degli obiettivi previsti nel piano strategico". È quanto si apprende da fonti vicine a Delfin, all'alba del nuovo Cda eletto in assemblea, che si è concluso poco fa nella sede di Mediobanca in piazzetta Cruccia. (Com)