Venezuela: Cidh, indagine penale su primarie opposizione contraria a spirito accordi

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) sollecita il Venezuela a “garantire la partecipazione politica” dell’opposizione alle elezioni presidenziali del 2024 e respinge l’apertura di un'indagine penale contro gli organizzatori delle primarie dell’opposizione del 22 ottobre ritenendo l’inchiesta “contraria allo spirito degli accordi” raggiunti tra il governo e la Piattaforma unitaria il 17 ottobre a Barbados. Lo si legge in un comunicato della Commissione, organismo principale e autonomo dell’Organizzazione degli Stati Americani (Osa). La Cidh ricorda che i diritti politici sono protetti dal diritto internazionale e che nel contesto venezuelano rappresentano un punto centrale per il superamento della crisi. (segue) (Vec)