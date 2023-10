Venezuela: Cidh, indagine penale su primarie opposizione contraria a spirito accordi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle primarie dell’opposizione, vinte dalla leader di Vente Venezuela, Maria Corina Machado, la procura generale ha aperta un’indagine su quattro ipotesi di reato: “frode”, “usurpazione delle funzioni elettorali”, “usurpazione di identità” e “legittimazione di capitali”. Secondo il procuratore generale, Tarek William Saab, gli organizzatori, oltre al mancato coinvolgimento della Commissione nazionale elettorale (Cne), avrebbero commesso altri illeciti, registrando “persone che non sono andate a votare” e gestendo i finanziamenti in modo non trasparente. Inoltre, per il presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale), Jorge Rodriguez, la consultazione è in contrasto con gli accordi di Barbados e mette a rischio il processo negoziale. Per questo il presidente dell’Assemblea ha chiesto la convocazione del gruppo di lavoro per la “verifica degli accordi”. (Vec)