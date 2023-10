Medio Oriente: Save the Children, persi i contatti con operatori nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children ha perso i contatti con i propri operatori nella Striscia di Gaza, a causa dell'interruzione totale dei servizi di internet e di telefonia mobile. Lo riferisce un comunicato. A seguito dell'annuncio delle "operazioni estese" via terra nella Striscia di Gaza, Save the Children sottolinea come siano i bambini a essere maggiormente esposti al rischio di perdere la vita, essere feriti e vivere in grave disagio emotivo e sfollamento prolungato. L'organizzazione evidenzia come saranno i più piccoli a subire il peso maggiore di un'incursione via terra, che provocherà ulteriori morti, feriti e sofferenze, e chiede l'immediata cessazione delle ostilità. Sebbene la portata e la natura delle operazioni annunciate rimangano poco chiare, nel caso di un'incursione terrestre massiccia, più di un milione di vite di bambini - quasi la metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza - saranno a rischio, come lo saranno anche quelle di un numero imprecisato di bambini ostaggi portati da Israele nella Striscia di Gaza, si legge nella nota. (segue) (Res)