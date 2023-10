Medio Oriente: Save the Children, persi i contatti con operatori nella Striscia di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shadi*, un membro del team di Save the Children a Gaza, ha inviato ieri un messaggio dicendo: "Sto cercando di raggiungere le persone, ma non c'è alcuna connessione. Potremmo morire tutti, potremmo sopravvivere (...) Pregate per noi". L'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine in pericolo e garantire loro un futuro, è inorridita dalla rapida escalation di violenza e dalla profonda catastrofe umanitaria che si sta verificando a Gaza. "Questo è orrore puro per tutti i bambini e i loro genitori. Nella Striscia di Gaza, più di un milione di minori sono intrappolati al centro di una zona di conflitto attivo, senza un luogo sicuro dove andare e senza una via di salvezza. Con le comunicazioni interrotte, i bambini sono tagliati fuori dal mondo, più isolati che mai. Non possono parlare con i propri cari e nemmeno chiamare un'ambulanza", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children nei Territori palestinesi. (segue) (Res)