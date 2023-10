Medio Oriente: Save the Children, persi i contatti con operatori nella Striscia di Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Striscia di Gaza è un ambiente urbano piccolo e densamente popolato. Qualsiasi operazione militare su larga scala al suo interno mette immediatamente in pericolo i bambini e ha un impatto devastante sull'accesso all'assistenza sanitaria, all'acqua, al cibo e a ripari sicuri. I civili e le infrastrutture essenziali per la loro vita, come ospedali e scuole, devono essere risparmiati dalla violenza", ha continuato il direttore. "Il conflitto ha già ucciso più di 3.500 bambini in meno di tre settimane. Nonostante Save the Children e migliaia di altre voci chiedano strenuamente un cessate il fuoco urgente, stiamo assistendo a un aumento delle operazioni militari. Esortiamo tutte le parti in conflitto ad adottare misure immediate per proteggere le vite dei bambini e la comunità internazionale a sostenere questi sforzi, come è loro dovere", ha concluso Lee. (Res)