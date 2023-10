Medio Oriente: manifestanti filo-palestinesi in piazza a Parigi nonostante divieto prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il divieto di manifestare emesso dalla prefettura di Parigi, numerose persone hanno iniziato a radunarsi a Place du Chatelet per esprime il loro sostegno al popolo palestinese e chiedere l’apertura di un corridoio umanitario nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano “Le Figaro”. Precedentemente, il prefetto di Parigi Laurent Nunez aveva spiegato di non aver dato l’autorizzazione alla manifestazione perché avrebbe potuto lanciare messaggi di sostegno ad Hamas, il movimento islamista palestinese considerato organizzazione terroristica da Israele, Stati Uniti, Unione europea e Canada. Secondo quanto reso noto dal Consiglio di Stato francese lo scorso 18 ottobre, il governo non può vietare sistematicamente le manifestazioni filo-palestinesi nel Paese, ma spetta ai singoli prefetti valutare se possa esistere un rischio per l’ordine pubblico. “Il semplice fatto di poter fare commenti antisemiti, negazionisti o di sostegno al terrorismo è per noi un problema e questo giustifica i divieti”, aveva detto il prefetto di Parigi. Come riferisce l’emittente televisiva “Bfm Tv”, circa 2 mila manifestanti filo-palestinesi si sono radunati anche nella città di Marsiglia. (Frp)