Roma: tra musiche palestinesi, slogan e cori parte il corteo da Porta San Paolo

- Tra musiche tradizionali palestinesi e slogan contro Israele è partito da viale della Piramide Cestia, accanto a Porta San Paolo, il corteo di Roma a sostegno della causa palestinese nell'ambito del conflitto in Medio Oriente. I manifestanti erano in attesa degli ultimi gruppi in arrivo dal sud Italia e si stanno muovendo in concomitanza con altre proteste in altre capitali europee. In testa al corteo romano ci sono molti giovanissimi e anche bambini: indossano sciarpe, kefiah e bandane che riprendono i colori della bandiera palestinese. Dal camioncino rosso che guiderà i manifestanti, diventati migliaia, fino a piazza San Giovanni in Laterano si alternano le voci al microfono, che ripetono slogan quali: “Israele criminale, Palestina immortale”, “Palestina libera” e “Palestina terra mia”. (Rer)