Medio Oriente: Borrell, necessaria pausa ostilità per consentire aiuto umanitario

- In Medio Oriente è “urgentemente necessaria una pausa delle ostilità” per consentire l’accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “Gaza è in totale blackout e isolamento mentre continuano i pesanti bombardamenti. L’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi) mette in guardia sulla situazione disperata della popolazione di Gaza senza elettricità, cibo e acqua. Troppi civili, compresi i bambini, sono stati uccisi. Ciò è contrario al diritto internazionale”, si legge nel messaggio. “Condanniamo tutti gli attacchi contro i civili, compresi quelli missilistici indiscriminati contro Israele, e chiediamo il rilascio immediato di tutti gli ostaggi”, ha aggiunto Borrell. (Res)