Medio Oriente: Turchia, in migliaia al "Grande raduno della Palestina" a Istanbul

- Migliaia di persone hanno preso parte oggi al "Grande raduno della Palestina", una manifestazione pro-palestinese organizzata dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, all’aeroporto Ataturk di Istanbul, per protestare contro gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca "Anadolu", secondo cui Erdogan interverrà alla dimostrazione. I manifestanti sventolano bandiere turche e palestinesi, e alcuni di loro indossano delle fasce con su scritto: "Siamo tutti palestinesi"; "Ponete fine al genocidio, lasciate vivere i bambini"; "Sii la voce dei bambini palestinesi". Nell'area del raduno, state state messe in atto strette misure di sicurezza. All'incontro, parteciperanno anche artisti di fama internazionale come Yusuf Islam, Maher Zain e Omer Karaoglu, leader politici, funzionari statali di vari Paesi e rappresentanti dei settori dei media, dell'arte, dello sport, della cultura e degli affari. (Tua)