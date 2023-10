Lazio: Tiero (Fd'I), mozione in Aula su coste, si consenta a balneari creare banche sabbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare la costa creando autentiche banche di sabbia, permettendo agli operatori balneari la possibilità di salvaguardare le proprie strutture dall'erosione. È quanto chiede una mozione a prima firma del presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Enrico Tiero di Fratelli d'Italia. In una nota Tiero spiega: "I titolari delle Concessioni demaniali marittime hanno segnalato difficoltà, al di fuori della stagione estiva e balneare, nell'eseguire interventi di movimentazioni della sabbia, senza l'apporto di materiale esterno, sulle aree in concessione al fine di realizzare argini invernali di protezione degli arenili a tutela delle strutture da loro gestite". Quindi, siccome "sussiste la necessità di procedere a una regolamentazione organica in materia" Tiero ha "presentato una mozione in Consiglio regionale che impegna il presidente e gli assessori competenti a prevedere la possibilità dei concessionari di aree demaniali marittime di movimentare la sabbia sulle aree in concessione, al di fuori del periodo della stagione balneare ed estiva, al fine di realizzare degli argini invernali di protezione degli arenili a tutela delle arenili e delle strutture da loro gestite, senza l'apporto di materiale esterno".(Rer)