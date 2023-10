Latina: Priverno, picchia la moglie ma la figlia chiama i carabinieri e salva la madre, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 42enne indiano, residente a Priverno in provincia di Latina, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato fermato dopo anni di vessazioni e percosse alla moglie grazie all'intervento della figlia minorenne che, davanti all'ennesima violenza, in preda al panico, ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri e mettere in salvo la madre. Al loro arrivo sul posto i militari hanno trovato la donna con evident segni di violenza sul volto e sul collo, a quel punto hanno ricostruito un passato fatto di aggressioni fisiche e verbali mai denunciate per timore delle conseguenze. L'uomo ora è ai domiciliari in una casa diversa da quella coniugale come disposto dal pubblico ministero di Latina, in attesa del processo (Rer)