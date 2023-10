Roma: sfalcio acrobatico a Ponte Milvio, operai assicurati a una fune rimuovono le erbacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sono partiti gli interventi di "sfalcio acrobatico con fune", a Ponte Milvio, per rimuovere la vegetazione infestante di entrambe le facciate, delle pile, degli archi e delle ringhiere. Da oggi e per i prossimi 15 giorni, residenti e turisti di passaggio nella zona, vedranno gli operai sospesi in aria alle prese con la rimozione delle erbacce infestanti. Stamattina il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, ha svolto un sopralluogo per verificare le operazioni che hanno costo di circa 40 mila euro e dureranno 15 giorni. Sul posto anche il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Su Ponte Milvio stiamo facendo un lavoro importantissimo con l'edilizia acrobatica. L'obiettivo è quello di eliminare il verde infestante, così da ridurre il rischio idraulico e curare il decoro di uno dei ponti più antichi e belli di Roma", ha detto Gualtieri. Il sindaco ha quindi ringraziato l'assessora Segnalini e il dipartimento "per il grande lavoro che stanno facendo non solo qui a Ponte Milvio ma in tutta la città, per intervenire laddove spesso non si interveniva da troppi anni con la necessaria manutenzione". (segue) (Rer)