Roma: sfalcio acrobatico a Ponte Milvio, operai assicurati a una fune rimuovono le erbacce (2)

- L'intervento di edilizia acrobatica con fune infatti è simile a quello svolto il mese scorso a Ponte Sant'Angelo e, come spiegano dal Campidoglio, è fondamentale per garantire il decoro nel rispetto della conservazione monumentale del ponte e della sicurezza idraulica dell'area. Gli arbusti infestanti, di dimensioni spesso rilevanti, con il tempo possono provocare distacchi e crolli di parti di muratura. Per questo, sottolineano dall'assessorato, la pulizia, attesa da circa sei anni, non era più procrastinabile. Le operazioni, vengono eseguite da due operai specializzati che eliminano le sterpaglie sia manualmente sia utilizzando con piccoli strumenti, come il seghetto elettrico, con la massima attenzione per preservare la parte storico monumentale dei marmi. (segue) (Rer)