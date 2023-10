Roma: sfalcio acrobatico a Ponte Milvio, operai assicurati a una fune rimuovono le erbacce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando in modo eccezionale su uno dei ponti più importanti e rappresentativi di Roma - ha affermato l'assessora Segnalini -. Non veniva pulito dal 2017, ma grazie al Csimu e alla collaborazione della Sovrintendenza capitolina stiamo svolgendo un lavoro che restituisce dignità e bellezza al ponte. Inoltre, la rimozione degli arbusti salvaguarda il ponte da eventuali piene. Sull'area stiamo operando diverse attività di messa in sicurezza stradale e soprattutto lavoriamo al ripristino del Collettore Alto Farnesina, grazie al quale riusciremo a mitigare gli allagamenti della zona". (segue) (Rer)