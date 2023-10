Roma: sfalcio acrobatico a Ponte Milvio, operai assicurati a una fune rimuovono le erbacce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area di Ponte Milvio nel corso dell'ultimo anno è stata interessata da diversi interventi. A dicembre 2022 si è conclusa la riqualificazione del piazzale e della via Cassia fino a via Oriolo romano con il rifacimento del manto stradale, della segnaletica e delle strisce, la pulizia e verifica di tombini e caditoie. In questo momento sono in corso i lavori di ammodernamento dei marciapiedi e dello slargo del Lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Milvio e nei prossimi mesi saranno riqualificati in notturna il Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel e il Lungotevere Salvo D'Acquisto. (segue) (Rer)