G7: Giappone, ministeriale Commercio aperta con sessione su catene di approvvigionamento

- Si è aperta oggi a Osaka, sotto la presidenza giapponese, la riunione dei ministri del Commercio del G7, in programma fino a domani. L’incontro, incentrato sulla crescita sostenibile dell’economia globale, vede la partecipazione dei membri del Gruppo – oltre al Giappone, il Canada, la Francia, la Germania, l’Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Unione Europea – e di cinque Paesi invitati: l’Australia, il Cile, l’India, l’Indonesia e il Kenya. Sono presenti, inoltre, rappresentanti dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e dell’Istituto di ricerca economica per l’Asean e l’Asia orientale (Eria). Lo riferisce il ministero degli Esteri giapponese, la cui titolare, Yoko Kamikawa, ha aperto i lavori, intervenendo nella sessione inaugurale e in quella dedicata alla resilienza della catena di fornitura. (segue) (Git)