G7: Giappone, ministeriale Commercio aperta con sessione su catene di approvvigionamento (3)

- Per quanto riguarda le catene di approvvigionamento, particolare interesse è stato mostrato per quelle necessarie per l’energia, il cibo e l’azione per il clima. La ministra degli Esteri del Giappone ha sottolineato la necessità di collaborare con partner internazionali esterni al G7 e con il settore privato e di promuovere investimenti nei Paesi ricchi di risorse. I partecipanti hanno concordato sull'importanza di costruire catene di approvvigionamento resilienti per raggiungere una crescita inclusiva e sostenibile; di attuare i principi sulla resilienza e l’affidabilità concordati nel vertice di Hiroshima e di promuovere l’ulteriore cooperazione con partner fidati del settore pubblico e privato. (Git)