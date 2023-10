© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il rapporto con Generali “non ho mai detto no a nessun aumento di capitale, terremo le partecipazioni finché non ci saranno alternative migliori o esigenze di capitale”. A dirlo è Alberto Nagel, Amministratore delegato di Mediobanca, rispondendo agli azionisti durante l’assemblea in corso oggi in piazzetta Cruccia per il rinnovo del CdA. (Rem)