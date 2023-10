Marche: Fitto, prosegue nuovo corso delle politiche di coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prosegue il nuovo corso delle politiche di coesione con la firma odierna dell’Accordo per la coesione tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli”, ha dichiarato il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, “un approccio più efficiente e responsabile all’uso delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2021-2027”. “L’Accordo”, spiega il ministro, “stanzia oltre 330 milioni di euro di Fsc, che unitamente alle altre risorse nazionali attivate, realizzeranno investimenti e opere strategiche per la regione Marche, complessivamente per oltre 530 milioni di euro. Interventi tangibili a favore dei cittadini e delle imprese del territorio: infrastrutture stradali mirate a decongestionare il traffico sull’adriatica migliorando i collegamenti con l’entroterra, anche per contrastare lo spopolamento delle aree interne, utilizzabilità dei porti, turismo di qualità e inclusivo, cultura, scuola, sostegno alle imprese e all’occupazione”. (segue) (Rin)