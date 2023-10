Marche: Fitto, prosegue nuovo corso delle politiche di coesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo grande soddisfazione”, prosegue il ministro Fitto, “per questo risultato, importante per la Regione, che pone i bisogni e le aspirazioni di cittadini e imprese al centro delle politiche di coesione, e per il governo Meloni, che dopo la Liguria segna una nuova tappa fondamentale nel percorso che porterà alla sottoscrizione degli Accordi per la coesione con tutte le regioni, da Nord a Sud”. “L’Accordo siglato oggi è infatti parte di una strategia unica che ha il fine di valorizzare appieno i fondi di coesione nazionali ed europei, assicurando la complementarità tra il Pnrr e le politiche di coesione per agire concretamente sulle leve di sviluppo dei territori. Solo così potremo lasciarci alle spalle i ritardi e le inefficienze che hanno caratterizzato in passato le politiche di investimento per la coesione in Italia, e affermare il nuovo metodo introdotto con il Decreto Sud e basato sul lavoro di squadra tra Governo e Regioni, per l’individuazione degli interventi strategici per il territorio e la loro celere attuazione in tempi certi e modalità concordate”, ha concluso Fitto. (Rin)