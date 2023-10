© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dell’autoperpetuazione del manager “si risolve con il voto al singolo nome e stimolando l’engagement con gli azionisti. A dirlo è Alberto Nagel, Amministratore delegato di Mediobanca, rispondendo agli azionisti, che hanno ripreso il tema delle nuove norme introdotte dal Ddl Capitali, durante l’assemblea in corso oggi in piazzetta Cruccia per il rinnovo del CdA.(Rem)